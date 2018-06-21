Израильская авиация атаковала точку запуска горящих змеев в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн — РИА Новости. Израильская авиация атаковала в секторе Газа "объект инфраструктуры", который использовали палестинцы для запуска горящих воздушных змеев в попытке вызвать пожары на противоположной стороне границы, сообщила армейская пресс-служба.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал инфраструктуру на юге сектора Газа после того, как группа палестинцев попыталась запустить оттуда на израильскую территорию зажигательных змеев", — говорится в пресс-релизе.

Новая угроза в виде воздушных шаров и змеев с привязанными к ним горючими или взрывчатыми веществами появилась с началом многотысячных палестинских протестов, которые с конца марта идут вдоль границ сектора Газа с Израилем. Несмотря на свою примитивность, приспособления палестинцев причинили ущерб на миллионы долларов, спалив обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

Израильтяне приспособили для перехвата палестинских летательных аппаратов собственные беспилотники, регулярно открывают огонь по районам их запуска и все чаще бомбят различные объекты военизированного крыла ХАМАС. На правящих в секторе Газа исламистов армия возлагает ответственность за все агрессивные действия с территории анклава.

В ночь на среду боевики отреагировали на очередную такую бомбардировку массированным ракетным обстрелом юга Израиля. В ответ на 45 реактивных и минометных снарядов военные нанесли авиаудары по 25 целям в секторе Газа и предупредили о готовности расширить действия против ХАМАС.

Выступая в четверг в эфире местного радио, министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан назвал "высокой" вероятность проведения крупной операции для создания "долгосрочного сдерживания". Последнюю кампанию против палестинских боевиков израильтяне проводили там летом 2014 года.