Депутат оценил значение визита Мун Чжэ Ина в Россию

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Государственный визит южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Россию способствует укреплению доверия между странами, разрядке напряженности на Корейском полуострове и создаёт новые возможности для развития трехстороннего сотрудничества между РФ, Южной Кореей и КНДР, считает замсекретаря генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в четверг прибыл с трехдневным государственным визитом в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Государственный визит главы Южной Кореи и встречи на высшем уровне с руководством нашей страны будут способствовать укреплению доверия между нашими странами, разрядке напряженности на Корейском полуострове, а также создадут новые возможности для развития трехстороннего сотрудничества между Россией, Южной Кореей и КНДР", — передает слова депутата его пресс-служба.

Парламентарий добавил, что Россия всесторонне поддерживает начавшийся диалог между двумя корейскими государствами и, как непосредственный сосед, готова оказывать содействие продолжению прямых контактов Южной Кореи и КНДР с целью нормализации ситуации в регионе.

Железняк отметил, что между Россией и Южной Кореей интенсивно развиваются контакты нa уровне руководства государств и правительств, расширяется межпарламентское сотрудничество.

"Двустороннее взаимодействие успешно дополняется межпартийным сотрудничеством на уровне правящих партий. Практика общения с коллегами по Демократической партии Республики Корея, с которой у "Единой России" заключено соответствующее соглашение, демонстрирует, что многие проблемы, беспокоящие избирателей наших стран, — общие и их гораздо эффективнее решать в ходе консультаций", — пояснил депутат.

Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты России и Южной Кореи 22 июня проведут переговоры, по итогам которых планируется подписание совместных документов. Кроме этого, южнокорейский лидер 21 июня встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а также выступил в Госдуме.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил, что во время визита южнокорейского президента в Россию будет обсуждаться урегулирование ситуации на Корейском полуострове и экономическое сотрудничество. Он также отметил, что Москва планирует в ходе визита Мун Чжэ Ина в РФ обсудить тему трехсторонних проектов с КНДР.

Как ожидается, 23 июня президент Южной Кореи посетит матч южнокорейской сборной по футболу с командой Мексики в Ростове-на-Дону.