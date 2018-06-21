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В мире

Медведев обсудил с Мун Чжэ Ином ситуацию на Корейском полуострове

16:2121.06.2018
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 21 июня 2018Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 21 июня 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и обсудил с ним ситуацию на Корейском полуострове, перспективы экономического взаимодействия двух стран и ход чемпионата мира по футболу.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в аэропорту Внуково-2. 21 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Южной Кореи оценил значение сотрудничества с Россией

"Сегодня у нас есть возможность обменяться некоторыми соображениями о том, как развивается экономическое сотрудничество, гуманитарное сотрудничество, гуманитарные связи, и по некоторым другим актуальным вопросам нашего взаимодействия, включая ситуацию на Корейском полуострове", — сказал премьер-министр России.

Приветствуя своего визави, он напомнил, что в прошлый раз встречался с ним в ноябре 2017 года в Маниле в ходе Восточно-Азиатского саммита, и с тех пор, по его словам, произошло множество событий.

"Ваш государственный визит это важнейшее событие в российско-корейских отношениях", — подчеркнул Медведев, сделав особый акцент на том, что в пятницу, 22 июня, у главы Южной Кореи запланированы масштабные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которых будет подписан пакет согласованных между правительствами документов.

Рядом с Транссибирской магистралью. Архивное фото
CC BY 2.0 / Raita Futo / Baranovsky volcano
Мун Чжэ Ин надеется на продление Транссиба до юга Корейского полуострова

Медведев также подчеркнул, что в России идет чемпионат мира по футболу. "Желаю вашей сборной успехов", — заключил он.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин поздравил российского премьера с переназначением на пост главы правительства. Корейский лидер проинформировал Медведева о том, что выступил в Государственной думе.

"Это особая возможность поделиться моим мнением и видением относительно будущего развития корейско-российских отношений перед российским народом", — сказал Мун Чжэ Ин. Он отметил, что "проводимая корейским правительством в целях достижения мира и совместного процветания на евразийском континенте новая северная политика во многом совпадает с российской политикой по развитию Дальнего Востока и Сибири". Поэтому, по его словам, два государства являются друг для друга важнейшими партнерами.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Межгосударственные отношения России и Республики Корея
Мун Чжэ Ин также уделил отдельное внимание проходящему в данный момент в России чемпионату мира по футболу и поздравил главу правительства РФ с "разгромной победой российской сборной в первом и втором матчах", а также с тем, что "она (сборная) самой первой среди всех участников выходит из группы".

"Желаю российской команде дальнейших успехов, чтобы она побила свой рекорд, выйдя на финал", — сказал Мун Чжэ Ин, сообщив также, что на обратном пути планирует заехать в Ростов-на-Дону поболеть за свою команду. В заключение он выразил надежду на то, что чемпионат мира по футболу послужит укреплению двусторонних связей, точно также, как это произошло во время Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Дания
1
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
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