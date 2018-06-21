МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве американского рэпера XXXTentacion, сообщает портал TMZ со ссылкой на полицию округа Броуард во Флориде.

Как пишет издание, 22-летний подозреваемый был задержан в среду "за убийство первой степени".

Ранее портал TMZ сообщил, что американский 20-летний рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, скончался во вторник в Южной Флориде в результате огнестрельного ранения.

Музыкант оформлял покупку мотоцикла в салоне, после чего сел в машину и собирался уехать, когда неизвестный подбежал к его автомобилю и выстрелил в рэпера. Онфроя доставили в местную больницу, где медики констатировали смерть музыканта.