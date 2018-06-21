Дело Гапоненко должно заинтересовать Запад, считает депутат ЕР

РИГА, 21 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов считает, что решение оставить под арестом еще на 2 месяца защитника русских школ Латвии Александра Гапоненко должно заинтересовать международное сообщество.

Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний. На организованном Русским союзом Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой. Два участника мероприятия, Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и помещены под арест.

"Насколько я понимаю, Полиция безопасности допустила такой брак в работе над делом Гапоненко, что сейчас выпускать его они элементарно боятся. Еще больше они не хотят, чтобы он рассказал, какие "преступления" ему вменяются в вину. Несмотря на то, что консервативное большинство латышских избирателей приветствовало репрессии против русских политиков, все-таки даже любителям репрессий нужны доказательства вины Гапоненко. Их у полиции нет. Признаться в том, что "облажались", они не могут", — сказал Митрофанов РИА Новости.

По его словам, важно обратить внимание на ситуацию международного сообщества.

"Рано или поздно Полиции безопасности придется объяснить свое поведение и представить хоть какие-то аргументы насчет вины Александра. В этих условиях важно не допустить усиления давления на арестованного. Мы продолжим взаимодействовать с адвокатами и информировать международные правозащитные организации о состоянии единственного политического узника Латвии. Освобождение и реабилитация Александра Гапоненко становится делом международного сообщества", — сказал Митрофанов.