Диалог о снятии санкций с КНДР нужно поощрять, заявил Небензя

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Наметившийся диалог о пошаговом снятии санкций с Северной Кореи в случае денуклеаризации заслуживает поощрения, России намерена озвучить это в ООН, заявил в четверг журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я думаю, что мы наверняка будем (рассматривать — ред.) в Нью-Йорке (в ООН — ред.) вопрос о том, что этот диалог, который завязался, заслуживает поощрения, а в какой форме это будет осуществлено, давайте поглядим", — сказал Небензя.

Он уточнил, что "принятые по Северной Корее резолюции содержали не только санкционную часть, но и политическую, которая подразумевала диалог, который сейчас развивается, не говоря о нашей дорожной карте, которую мы придумали с Китаем, которая де-факто осуществляется".

"Вообще резолюции по Корее, которые были приняты, она подразумевают снятие санкций по мере процесса денуклеаризации Северной Кореи, сейчас произошли большие события — саммит американо-северокорейский, намечены шаги по дальнейшей денуклеаризации, важно, что этот диалог завязался", — добавил Небензя.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.