Китай сократит закупки нефти из США для снижения эффекта от пошлин

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Китайские импортеры нефти с сентября сократят объемы ее закупок в США, чтобы уменьшить эффект от введения властями КНР пошлин на американское сырье, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Китайские импортеры нефти будут продолжать получать нефть из США до сентября, но планируют сократить объем будущих закупок, чтобы избежать влияния вероятного введения импортной пошлины на фоне торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира", — сообщили источники.

Пекин не уточнил, когда он наложит 25-процентую пошлину на импорт энергетической продукции из США в КНР, что дает покупателям время корректировать объемы закупок, отметили источники.

По их данным, компания Unipec, торговое подразделение китайской государственной нефтеперерабатывающей компании Sinopec, уже проводит перепродажу американской нефти из июльской партии, прибывающей в КНР сентябре, другим

покупателям в Азии. Представитель Sinopec сказал агентству, что объемы будущих закупок нефти будут зависеть от дальнейшего развития событий в торговле.

В 2017 году Unipec импортировала из США 5,57 миллиона тонн нефти, что составляет около 10% всего американского импорта нефти. Китай является самым большим импортером американской нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Агентство Рейтер ранее сообщало со ссылкой на источники, что правительство Китая призвало Sinopec увеличить импорт американской нефти до исторического максимума на фоне усилий по выравниванию торгового баланса с США.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год, на что КНР ответила симметричной мерой.