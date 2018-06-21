Мун Чжэ Ин надеется на продление Транссиба до юга Корейского полуострова

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Южная Корея надеется на дальнейшее развитие Транссибирской магистрали, в том числе на то, что она дойдет до города Пусан на юге Корейского полуострова, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Транссибирская магистраль, проходящая от Ярославского вокзала в Москве до Владивостока, – это не просто железная дорога. Это путь жизни, построенный золотыми руками русских рабочих. Это путь распространения знаний цивилизации, путь укрепления мира… Это путь, на котором встречаются восток и запад, это поистине ворота, открывающие эру Евразии. Транссибу уже больше ста лет. Теперь он стал не просто центром наземного транспорта, но и символом и основой строительства евразийского сообщества. Теперь мы надеемся, что на основе устойчивого мира на Корейском полуострове Транссиб будет доходить до южного конца полуострова Пусан, где я вырос", — заявил Мун Чжэ Ин, выступая в Госдуме РФ.

По его прогнозу, "установление мира на Корейском полуострове приведет к активизации межкорейского экономического сотрудничества и расширит трехстороннее взаимодействие с Россией".

"Наши трехсторонние проекты в сфере железной дороги, газопровода, электричества уже на уровне обсуждения с проведением совместных исследований", — отметил президент Южной Кореи.