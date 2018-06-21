На юго-востоке Ирана погибли два пограничника

ТЕГЕРАН, 21 ИЮН — РИА Новости. Двое иранских пограничников погибли, еще трое получили ранения в результате в ходе перестрелки с нарушителями на юго-востоке страны, передает агентство Tasnim.

По данным агентства, нападение на погранпункт в провинции Систан и Белуджистан произошло в среду вечером во время телетрансляции матча чемпионата мира между сборными Ирана и Испании.

В этом провинции иранские пограничники часто становятся мишенями для боевиков из соседних Пакистана и Афганистана. Агентство отмечает, что силовикам удалось помешать злоумышленникам проникнуть на территорию Ирана.