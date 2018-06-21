Времена войны для КНДР, Южной Кореи и США позади, заявил Мун Чжэ Ин

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. КНДР предпринимает реальные меры для полной денуклеаризации, времена войны для Пхеньяна, Сеула и Вашингтона позади, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Северная Корея реализует реальные меры для полной денуклеаризации, закрывая полигоны для ядерных испытаний и запуска ракет. Республика Корея и США реагируют мерами снижения военного давления в отношении Севера, объявляя мораторий совместным учениям. Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади и мы идем по пути к миру и сотрудничеству", — заявил он, выступая в Госдуме.