Политолог рассказал, как Трамп бросил Меркель конфеты на саммите G7

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде бросил несколько конфет в сторону канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом телеканалу CBS рассказал американский политический аналитик Иэн Бреммер.

По его словам, это произошло ближе к концу саммита, когда лидеры стран пытались оказать давление на Трампа, чтобы он подписал общее коммюнике. В итоге Трамп заявил, что согласен подписать документ.

"После этого он встал, положил свою руку в карман пиджака, достал две конфеты Starbursts, бросил их на стол и сказал Меркель: "Вот, Ангела, не говори, что я никогда тебе ничего не даю", — поделился Бреммер, отметив, что он общался со многими представителями делегаций, участвовавших в саммите в Канаде.

Аналитик не уточняет реакцию Меркель на инцидент. По его словам, "очевидно", что на данный момент два лидера не уважают друг друга и их личные отношения "разрушены".

Страны G7 на прошедшем саммите чуть ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Встречу в Ла Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу и поставил ее итоги под сомнение, а также заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике G7.