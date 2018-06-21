В США умерла горилла, владевшая языком жестов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Горилла по кличке Коко, владевшая американским языком жестов, умерла в возрасте 46 лет в Калифорнии, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации Gorilla Foundation.

"Коко, горилла, известная своим необычайным владением языком жестов, и основной посол своих вымирающих видов, скончалась вчера утром (19 июня по времени США — ред.) во сне в возрасте 46 лет. Коко затронула жизни миллионов в качестве посла всех горилл и символа общения и эмпатии между видами. Её очень любили и по ней будут сильно скучать", — говорится в пресс-релизе.

По данным организации, западная равнинная горилла по кличке Коко родилась 4 июля 1971 года в зоопарке города Сан-Франциско. В 1972 году американский зоопсихолог Франсин Пэттерсон начала учить её языку жестов. В 1974 году Пэттерстон и

её коллега Рональд Кон присоединили Коко к проекту Стэнфордского университета и основали организацию Gorilla Foundation.

Согласно пресс-релизу, Коко снималась в нескольких документальных фильмах и дважды появлялась на обложке журнала National Geographic. Первую фотографию для обложки журнала (октябрь 1978 года) Коко сделала сама, сфотографировав себя в зеркало. На второй фотографии (январь 1985 года) она изображена обнимающей котенка. Позднее была опубликована детская книга Koko`s Kitten ("Котенок Коко"), которая была включена в программы начальных школ.