Украинский генерал призвал "достать ракетами" до Москвы

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Киев должен производить ракеты, дальность которых позволит достать до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

Военный отметил, что Украина должна работать над усовершенствованием ракет "Гарпун" и "Гром-2". По его словам, ракеты должны иметь дальность в несколько тысяч километров, чтобы достать до "европейской части" России.

"До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьезный момент", — сказал Романенко.

При этом генерал признал, что у Киева будут проблемы с реализацией подобных программ из-за международных ограничений. В частности, максимальная дальность ракеты класса "земля-земля" составляет 300 километров.

Тем не менее, по мнению Романенко, Киев смог бы обойти ограничения с помощью ракет воздушного базирования, если бы таковые имелись. Однако, по расчетам генерала, на промышленное производство такого оружия уйдет много времени.

Романенко известен своими скандальными высказываниями о России. Так, в октябре он утверждал, что Москва готовит "вторжение" на Украину с помощью подлодок. В декабре военный заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования. На полуострове слова Романенко назвали абсурдными и враждебными.