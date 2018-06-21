МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим украинским коллегой Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Кремля.
Еще одной темой разговора стали Минские соглашения. Президент России подчеркнул их безальтернативность и отметил важность повышения эффективности переговоров в рамках контактной группы в Минске и "нормандской четверки".
Кроме того, Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе и ростом числа жертв среди мирного населения из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков.
Позже российский президент рассказал о разговоре с Порошенко постоянным членам Совета безопасности и обсудил с ними нынешнее состояние российско-украинских отношений.
Это уже второй разговор Путина и Порошенко за этот месяц. Предыдущий состоялся 9 июня. Тогда также шла речь об урегулировании ситуации в Донбассе. Кроме того, российский президент заявил о необходимости незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Дело Вышинского
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.