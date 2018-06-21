Путин и Порошенко второй раз за месяц поговорили по телефону

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим украинским коллегой Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Киева. Президенты, в частности, обсудили тему обмена заключенными и доступа к ним омбудсменов обеих стране.

Еще одной темой разговора стали Минские соглашения. Президент России подчеркнул их безальтернативность и отметил важность повышения эффективности переговоров в рамках контактной группы в Минске и "нормандской четверки".

Кроме того, Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе и ростом числа жертв среди мирного населения из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков.

Также президенты обменялись мнениями насчет российской инициативы, предполагающей учреждение миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Позже российский президент рассказал о разговоре с Порошенко постоянным членам Совета безопасности и обсудил с ними нынешнее состояние российско-украинских отношений.

Это уже второй разговор Путина и Порошенко за этот месяц. Предыдущий состоялся 9 июня. Тогда также шла речь об урегулировании ситуации в Донбассе. Кроме того, российский президент заявил о необходимости незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Дело Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.