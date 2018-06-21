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Путин и Порошенко второй раз за месяц поговорили по телефону

14:4921.06.2018
(обновлено: 15:37 21.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим украинским коллегой Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Кремля.

Исправительная колония. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Разговор состоялся по инициативе Киева. Президенты, в частности, обсудили тему обмена заключенными и доступа к ним омбудсменов обеих стране. 

Еще одной темой разговора стали Минские соглашения. Президент России подчеркнул их безальтернативность и отметил важность повышения эффективности переговоров в рамках контактной группы в Минске и "нормандской четверки".

Кроме того, Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе и ростом числа жертв среди мирного населения из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков.

Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Также президенты обменялись мнениями насчет российской инициативы, предполагающей учреждение миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Позже российский президент рассказал о разговоре с Порошенко постоянным членам Совета безопасности и обсудил с ними нынешнее состояние российско-украинских отношений.

Это уже второй разговор Путина и Порошенко за этот месяц. Предыдущий состоялся 9 июня. Тогда также шла речь об урегулировании ситуации в Донбассе. Кроме того, российский президент заявил о необходимости незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Дело Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото
© РИА Новости
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Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
saavenni
Мне кажется опускатся до уровня Петюни называя его коллегой не стоило .А менять это играть по их правилам .это признавать их равными и правыми.
15:52
21.06.2018
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Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Дания
1
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
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