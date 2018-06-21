Индия с 4 августа повысит ввозные пошлины на ряд товаров из США

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн — РИА Новости. Индия с 4 августа повысит пошлины на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, продуктов из стали и железной руды из США в ответ на решение Вашингтона ввести тарифы на импорт стали и алюминия, говорится в распространенном циркуляре правительства страны.

Согласно этим данным, в число американских товаров, которые будут облагаться повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции. Самой высокой среди них окажется пошлина на нут — 60%.

Помимо этого, пошлины также возрастут на некоторые марки изделий из железа и стали, борную кислоту, детали для труб.

В марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил в интервью РИА Новости, что протекционизм и политика санкций не приносят желаемых результатов и неблагоприятно сказываются на глобальной экономике. По мнению министра, такого рода односторонние действия наносят ущерб большинству развивающихся и наименее развитых стран, поскольку подрывают многостороннюю систему торговли, а в особенности — деятельность ВТО, которая "обеспечивает справедливость и честность для всех своих членов".