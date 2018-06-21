Полиция назвала возможную причину крушения парома в Индонезии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Причиной крушения парома на озере Тоба в Индонезии, в результате которого пропали без вести почти 200 человек, могла стать халатность, заявил глава индонезийской полиции Тито Карнавиан.

"Мы видим возможность начать криминальное расследование в связи с халатностью, которая привела к человеческим жертвам", — заявил Карнавиан, которого цитирует агентство Рейтер

По одной из версий полиции, крушение могло произойти из-за того, что число находившихся на пароме пассажиров превышало допустимую норму в пять раз.

Капитан судна, которого спасли после крушения, был задержан полицией для допроса. По словам Карнавиана, его можно причислить к подозреваемым. Также будут допрошены должностные лица, отвечающие за транспортные перевозки в регионе.

Крушение парома произошло в понедельник на озере Тоба в провинции Северная Суматра. По последним данным, 192 человека числятся пропавшими без вести, три человека погибли, 18 были спасены. Причина крушения на данный момент не установлена. Как сообщил пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Денис Тетюшин, российских граждан на борту парома не было.