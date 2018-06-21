ЕС готов помочь Армении в организации парламентских выборов

ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Европейский союз готов содействовать Еревану в проведении парламентских выборов, сообщила в четверг пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне заявил, что досрочные парламентские выборы должны пройти в течение года. По его словам, это не только позволит существенно улучшить избирательную систему, но и даст возможность другим политсилам, для которых смена власти была неожиданной, выйти из цейтнота и подготовиться, а гражданам — сделать информированный выбор.

"ЕС выразил готовность содействовать Армении в организации новых (парламентских) выборов и проведении мониторинга за ними", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД по итогам состоявшегося в Брюсселе заседания Совета партнерства ЕС-Армения.

По данным пресс-службы, на заседании была подчеркнута важность внесения изменений в избирательный кодекс в соответствии с предложениями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) с целью укрепления доверия к выборным процессам.

"Было также отмечено, что эффективная и независимая судебная система является существенным условием для экономического и социального развития и важна для обеспечения верховенства закона", — заявили в МИД.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.