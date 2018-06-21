Нашли общий язык: мэры балтийских столиц предпочли общаться по-русски

ТАЛЛИН, 21 июн – РИА Новости. Во время экскурсии к Памятнику Свободы в Риге главы балтийских столиц почувствовали себя свободно, лишь перейдя на русский язык, сообщает Sputnik Эстония.

Глава Риги Нил Ушаков предпочел объяснять своим коллегам из Таллина и Вильнюса Таави Аасу и Ремигиюсу Шимашюсу особенности конструкции монумента на русском языке. Мэры поддержали разговор. Об этом свидетельствует видеозапись , размещенная на личной странице Ушакова в Facebook.

На записи мэр Вильнюса спускается по узкой внутренней лестнице памятника и по-английски предлагает стоящим внизу занять его место. Женщина прямо под лестницей говорит по-русски следующему в этой очереди: "Пожалуйста!". Мэр Вильнюса по-русски шутливо предлагает Ушакову подняться по лестнице: "Еще раз?"

Ушаков рекомендует коллегам организовать в своих городах что-нибудь "высокое, куда гостей вести". Аас комментирует также по-русски: "У нас стеклянные (высотный памятник Крест Свободы — Ред.) и очень много проблем". Мэр Вильнюса подробно рассказывает об обновлении центральной площади его города и тоже делает это на языке Александра Пушкина.

Вся запись длится более восьми минут. Покинув узкий коридор башни Памятника Свободы и перейдя к официальным мероприятиям, градоначальники говорят по-английски буквально одну-две фразы. Мэр Риги переходит на латышский в общении с подчиненными и сотрудниками комплекса.

Как сообщает пресс-центр Таллинской горуправы Raepress, главы Таллина и Вильнюса приехали в Ригу по приглашению Ушкова на празднование 100-летия Латвии.

Следующая встреча мэров пройдет в начале сентября в Вильнюсе.

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