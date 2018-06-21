Жене премьера Израиля предъявлены обвинения в мошенничестве, сообщают СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн — РИА Новости. Генпрокуратура Израиля предъявила супруге премьер-министра страны Саре Нетаньяху официальные обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, сообщила государственная телерадиокомпания "Кан".

Сара Нетаньяху подозревается в неправомерном расходовании суммы, эквивалентной примерно 100 тысячам долларов, на заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства и сокрытии этих трат.

"Обвинения предъявлены супруге премьер-министра Саре Нетаньяху. Она обвиняется в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и злоупотреблении доверием", — передает "Кан".

Семья Нетаньяху ранее опубликовала заявление, в котором назвала обвинения абсурдными и выразила уверенность в том, что они будут признаны необоснованными.