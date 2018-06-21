В ЛНР заявили о подготовке провокации со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (248)

ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокации у линии соприкосновения в Донбассе под руководством иностранных инструкторов, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"По данным нашей разведки, украинские оккупанты продолжают осуществлять подготовку к проведению провокаций на линии соприкосновения", — заявил Марочко.

По данным Народной милиции, в артиллерийские подразделения ВСУ прибыли корректировщики, прошедшие специальную подготовку под руководством иностранных инструкторов.

"Основная задача корректировщиков — организация провокаций, вплоть до широкомасштабных боевых действий", — сказал представитель оборонного ведомства.

Марочко уточнил, что также известно: 20 июня в район населенного пункта Золотое на позиции 1 батальона 14 механизированной бригады ВС Украины прибыли группы снайперов. В Народной милиции связывают данный факт с подготовкой провокаций.

Украинские силовики минируют территории близ населенного пункта в Донбассе, также заявили в ЛНР. "В целях установки минно-взрывных заграждений и уточнения схемы минных полей, в район населенного пункта Мироновский в зону ответственности 1 батальона 72 бригады ВСУ прибыли две инженерно-саперные группы", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что установка дополнительных минных полей в районе населенного пункта повлечет за собой "неминуемое увеличение количества случаев подрыва мирных граждан".

"Призываем миссию ОБСЕ повлиять на украинских силовиков в вопросе разминирования местности", — заключил представитель оборонного ведомства.