В ЛНР заявили о подготовке провокации со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокации у линии соприкосновения в Донбассе под руководством иностранных инструкторов, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
По данным Народной милиции, в артиллерийские подразделения ВСУ прибыли корректировщики, прошедшие специальную подготовку под руководством иностранных инструкторов.
"Основная задача корректировщиков — организация провокаций, вплоть до широкомасштабных боевых действий", — сказал представитель оборонного ведомства.
Марочко уточнил, что также известно: 20 июня в район населенного пункта Золотое на позиции 1 батальона 14 механизированной бригады ВС Украины прибыли группы снайперов. В Народной милиции связывают данный факт с подготовкой провокаций.
Он уточнил, что установка дополнительных минных полей в районе населенного пункта повлечет за собой "неминуемое увеличение количества случаев подрыва мирных граждан".
"Призываем миссию ОБСЕ повлиять на украинских силовиков в вопросе разминирования местности", — заключил представитель оборонного ведомства.