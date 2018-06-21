Во Львове вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Кузнецова

Могила разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове. Архивное фото

Могила разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове. Архивное фото

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Вандалы в ночь на четверг разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове, сообщило в четверг интернет-издание Zaxid.net.

Холм Славы во Львове – это мемориал в честь военных, погибших в Первой мировой войне, и солдат советской армии, погибших во Второй мировой войне.

"На могиле Николая Кузнецова желтой краской нарисовали тризуб и написали слова "враг УПА (Украинской повстанческой армии, в настоящее время ОУН-УПА*. — Прим. ред.)" и "палач", — говорится в сообщении издания.

Как сообщила изданию пресс-секретарь управления Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, "следователи работают над тем, чтобы установить личности вандалов, решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины".

*Экстремистская организация, запрещена в РФ