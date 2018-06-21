Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в СИЗО

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, в каких условиях содержится руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в херсонском СИЗО.

"По моей просьбе (украинский омбудсмен. — Прим. ред.) Людмила Денисова <…> посетила Вышинского. Он содержится в камере, где еще пять человек, где достаточно хорошие условия, где есть горячая вода, душ, отделенный туалет", — сообщила она на выступлении в Госдуме.

Омбудсмен отметила, что рассчитывает на личное посещение журналиста, чтобы с юридической точки зрения помочь обеспечить защиту его прав и свобод.

Ранее сообщалось, что Москалькова планирует посетить журналиста 23 июня.

Дело Вышинского

Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. На заседании Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Во время "прямой линии" российский президент заявил, что в Москве пока не думают об обмене и будут воздействовать на Киев через международные институты.