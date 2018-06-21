Сейм Латвии сделает выходным день визита папы Римского

РИГА, 21 июн — РИА Новости. Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял закон об объявлении выходным в этом году 24 сентября — дня предстоящего визита папы Римского Франциска в республику, сообщили РИА Новости в президиуме парламента.

"Сейм принял поправки в законодательстве в срочном порядке. День визита папы Римского 24 сентября будет объявлен выходным", — сказали в парламенте.

Законопроект поддержали 68 депутатов, "против" проголосовали пять, еще восемь парламентариев в голосовании не участвовали.