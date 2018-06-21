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В Нью-Дели массово отпраздновали День йоги

13:5621.06.2018
(обновлено: 14:09 21.06.2018)
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© REUTERS / Saumya KhandelwalЛюди занимаются йогой в Нью-Дели, Индия. 21 июня 2018Люди занимаются йогой в Нью-Дели, Индия. 21 июня 2018
© REUTERS / Saumya Khandelwal

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн — РИА Новости. Международный день йоги отпраздновали в четверг в Индии под лозунгом "Йога объединяет мир". Как передает корреспондент РИА Новости, в одной только столице страны Нью-Дели участие в торжествах приняли порядка 15 тысяч человек.

Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня — в день летнего солнцестояния. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2014 году. Впервые День йоги отмечали в 2015 году — тогда Моди лично присоединился к 35 тысячам участникам массовой медитации в Нью-Дели.

Пример для подражания

Групповая медитация
© Fotolia / Igor Mojzes
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Сам глава индийского правительства, который ежегодно отмечает этот праздник в различных частях огромной страны, накануне вечером отправился в город Дехрадун (штат Уттаракханд), где в четверг принял участие в утренних занятиях. В своем выступлении, которое транслировалось на больших экранах в большинстве районов Нью-Дели, Моди охарактеризовал йогу как "самую большую объединяющую силу в мире".

"От Дехрадуна до Дублина, от Шанхая до Чикаго, от Джакарты до Йоханнесбурга йога положительно повлияла на жизни миллионов людей. Она показывает всем путь от болезней к крепкому здоровью", — заявил Моди в присутствии почти 50 тысяч человек. В мероприятии также приняли участие многие правительственные чиновники, включая губернатора штата, главного министра и других.

В последние годы йога стала одним из элементов проводимой действующим правительством Индии политики, что вполне закономерно. Партия Нарендры Моди — "Бхаратия джаната парти" — позиционирует себя как защитник традиционных индийских ценностей и индийской идентичности. Но этот принцип удивительным образом сочетается со стремлением Моди сделать страну передовой и открытой остальному миру.

Общую тенденцию развития Индии Моди задает личным примером: премьер является активным пользователем сети микроблогов Twitter, которая позволяет рядовым гражданам следить за его активностью в реальной жизни. На мероприятиях Моди чаще всего появляется а национальной индийской одежде, а его публичные выступления, как правило, почти всегда звучат на хинди. И, конечно же, премьер занимается йогой.

Доступность всем и каждому

Поза лотоса
© Fotolia / Henry Stockton
Йога в большом городе: советы врачей и мнения практикующих
В четверг утром на главной центральной улице Нью-Дели — проспекте Раджпатх — собралась разношерстная толпа из гуляк и служащих, местных жителей и иностранцев, детей и стариков. Среди всех этих людей были и настоящие мастера йоги, посвятившие этому занятию многие годы. Хотя йога тесно связана именно с индийской культурой, сегодня ее практикуют люди по всему миру, вне зависимости от религии и национальности.

Многие из тех, кто пришел сегодня на проспект Раджпатх, помнят, как там четыре года назад занимался асанами сам премьер. Среди них — 43-летний житель Нью-Дели по имени Винод, который, по его собственному признанию, за прошедшие годы ни разу не пропустил торжества в честь Дня йоги.

"Я уверен, что йога — это нечто большее, чем просто физические упражнения. Эта практика тесно завязана на раскрытии всех внутренних ресурсов человека, в том числе эмоциональных. Она дает возможность сохранять, как телесное, так и душевное здоровье", — сказал мужчина.

Другая участница торжества, пожилая местная жительница по имени Прянка, призналась в беседе с корреспондентом РИА Новости, что в действительности йога не так популярна в Индии, как это принято считать за рубежом.

"К сожалению, хотя йога и родилась в Индии, у нас ее практикует достаточно ограниченное число людей", — рассказала женщина. При этом она положительно оценила решение властей страны способствовать распространению и популяризации этой древней практики.

"У йоги, в отличие от лекарств, нет побочных эффектов. Она проста и доступна — заниматься ею в нашей многомиллионной стране может абсолютно каждый. Лично я после занятий чувствую себя гораздо бодрее, и мне особенно нравится, что комплекс упражнений, который был подобран для сегодняшних занятий, подходит всем", — поделилась Прянка.

Супружеская пара Суниль и Аба в беседе с корреспондентом агентства сказали, что считают йогу "дарованием, которое Индия преподнесла остальному миру". "Увы, но мы часто забываем о том, что такие вещи как правильное питание, режим сна, дыхание, мысли — все это составляет основу баланса в жизни. Именно этому и учит нас йога" — прокомментировал Суниль по завершении занятий.

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Чемпионат мира по футболу 2018
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
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