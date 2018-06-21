В ДНР сообщили об одном пострадавшем за сутки из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (247)

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Один человек ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее власти подконтрольной ДНР Горловки сообщили, что в результате обстрела украинскими силовиками пригорода был ранен мирный житель.

"Ранение получил мужчина 1982 года рождения. Целенаправленный обстрел вели силовики 24 отдельной механизированной бригады. Стоит отметить, что в данном районе отсутствуют военные объекты", — сказал Безсонов.