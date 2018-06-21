Рада приняла закон, который даст старт созданию антикоррупционного суда

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Парламент Украины в четверг принял закон о создании Высшего антикоррупционного суда, такое решение на заседании Верховной рады поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко внес этот законопроект в Раду как неотложный для внеочередного рассмотрения. Законопроект является техническим и предусматривает старт процедуры создания антикоррупционного суда.

Верховная рада ранее приняла еще один президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Закон подписал президент Украины, он был опубликован в официальной прессе и вступил в силу 15 июня. Порошенко ранее заявлял, что Верховная рада должна принять еще два закона для того, чтобы антикоррупционный суд заработал на Украине.

Согласно конституции, суды на Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия. После этого парламент должен поддержать соответствующий законопроект.