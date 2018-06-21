Рада обсудит отмену депутатской неприкосновенности на следующей сессии

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Парламент Украины примет решение об отмене депутатской неприкосновенности на следующей сессии Верховной рады осенью, заявила в четверг представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.
"Окончательное решение по снятию депутатской неприкосновенности мы будем рассматривать на следующей сессии, поэтому задержки в этом вопросе не будет. Думаю, зал готов будет голосовать за это осенью", — сказала Луценко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.