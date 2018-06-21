КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Верховная рада приняла президентский закон о нацбезопасности. Соответствующее решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Кроме того, на Украине с 2019 года появится гражданский министр обороны.
Документ еще должен подписать президент Петр Порошенко.
В Раде выразили надежду, что Киев уже в июле получит план действий по членству в НАТО.
Стремление Украины в НАТО
В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса. Спустя полтора года в Киеве приняли дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики.
В свою очередь, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени. По мнению экспертов, Киеву понадобится около 20 лет.
Ранее Порошенко заявлял, что до конца 2019 года намерен получить план действий по членству в альянсе и в течение десяти лет присоединиться к организации.