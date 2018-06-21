Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. Архивное фото

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Верховная рада приняла президентский закон о нацбезопасности. Соответствующее решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В документе одним из главных национальных интересов закреплено членство в Евросоюзе и НАТО.

Кроме того, на Украине с 2019 года появится гражданский министр обороны.

Документ еще должен подписать президент Петр Порошенко.

В Раде выразили надежду, что Киев уже в июле получит план действий по членству в НАТО.

Стремление Украины в НАТО



В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса. Спустя полтора года в Киеве приняли дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики.

Таким образом, Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

В свою очередь, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени. По мнению экспертов, Киеву понадобится около 20 лет.

Ранее Порошенко заявлял, что до конца 2019 года намерен получить план действий по членству в альянсе и в течение десяти лет присоединиться к организации.

Согласно опросу, вступление в НАТО поддерживают жители западных и центральных регионов Украины. При этом юг и восток в основном выступают против: так, например, в Донбассе скептически к этой идее отнеслись 50% респондентов.