В Швеции запретили цирковые представления со слонами и морскими львами

СТОКГОЛЬМ, 21 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Швеции запретило задействовать слонов и морских львов в цирковых представлениях на территории страны, соответствующий нормативный акт вступит в силу 1 января 2019 года, сообщил в четверг кабмин королевства.

"Потребности морских львов и слонов в естественном образе жизни не могут быть обеспечены в цирках, поэтому правительство приняло решение о введении запрета. Шведские цирки уже сами, по собственной инициативе начали поэтапно отказываться от включения в программы номеров со слонами и морскими львами. Поэтому запрет прежде всего повлияет на зарубежные цирки, выступающие в Швеции", — приводятся в пресс-релизе слова министра сельского хозяйства страны Свена-Эрика Бухта.

Сообщается также, что в связи с изменениями в законе о защите животных, которые вступят в силу в апреле будущего года, начата работа по изучению необходимости в разработке системы маркировки и регистрации кошек. Если такая система покажется нужной и своевременной, она поможет властям отличать кошек, у которых есть хозяева, от тех, которые были брошены или одичали.