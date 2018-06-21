БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия готова оказывать финансовую поддержку тем странам-членам Евросоюза, которые заявят о готовности продолжать принимать у себя беженцев, находящихся на территории Греции и Италии, сообщил в четверг еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

"Еврокомиссия готова оказать финансовую поддержку тем, кто желает продолжать участвовать в расселении", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По данным Еврокомиссии, свыше 35 тысяч беженцев, находившихся на территории Греции и Италии, были отправлены в другие страны Евросоюза в рамках обязательств ЕС в течение двух лет переместить до 40 тысяч просителей убежища с территории двух этих государств.

Заявки мигрантов на предоставление убежища рассматриваются в так называемых "хотспотах" ("горячих точках") на территории Италии и Греции, откуда их позже направляют в государства ЕС в рамках программы по перемещению и расселению внутри Евросоюза.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.