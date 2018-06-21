Песков рассказал о возможности встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Кремле пока нечего сказать по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявление будет сделано по готовности, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее газета Times сообщила, что чиновники из администрации США рассчитывают на то, что встреча Трампа и Путина состоится в июле. Собеседники издания рассказали, что американские чиновники хотят, чтобы встреча состоялась или до саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Брюсселе, или после поездки Трампа в Великобританию, которая, как ожидается, состоится сразу после саммита. Как отмечает издание, "скорее всего, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которыми являются США и Россия".
Ранее Трамп в эфире телеканала Fox News сказал, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Позже в беседе с журналистами он сообщил, что встреча возможна летом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимания по возможной встрече президентов РФ и США пока нет. Ранее Путин заявлял, что многие страны изъявили желание оказать содействие в проведении встречи, в том числе Австрия.