Песков рассказал о возможности встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Кремле пока нечего сказать по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявление будет сделано по готовности, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счет ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Пока нам нечего сказать. Если и когда будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление. Что касается газеты Times, то при всем уважении, вряд ли она может представлять британский народ", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать публикацию Times о якобы обеспокоенности британского народа по поводу встречи Путина и Трампа с учетом приезда в Россию советника лидера США по нацбезопасности.

Ранее газета Times сообщила, что чиновники из администрации США рассчитывают на то, что встреча Трампа и Путина состоится в июле. Собеседники издания рассказали, что американские чиновники хотят, чтобы встреча состоялась или до саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Брюсселе, или после поездки Трампа в Великобританию, которая, как ожидается, состоится сразу после саммита. Как отмечает издание, "скорее всего, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которыми являются США и Россия".

Ранее Трамп в эфире телеканала Fox News сказал, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Позже в беседе с журналистами он сообщил, что встреча возможна летом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимания по возможной встрече президентов РФ и США пока нет. Ранее Путин заявлял, что многие страны изъявили желание оказать содействие в проведении встречи, в том числе Австрия.