От сотрудничества России и США выиграет весь мир, считает Лавров

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва убеждена, что от сотрудничества России и США по решению международных проблем выиграют все члены мирового сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент (РФ Владимир) Путин неоднократно подчеркивал, что по нашему убеждению, что если США и Россия начинают сотрудничать по решению той или иной международной проблемы, то в большинстве случаев это получается. И от этого выигрывают все члены международного сообщества. Мы исходим из того, что эта позиция действительно востребована многими странами", — сказал Лавров.