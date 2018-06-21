Польша корректирует план оснащения армии с учетом "российской угрозы"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Грибаускайте ждет "вторжения" России в Литву‍ Польша корректирует планы оснащения вооруженных сил с учетом "российской угрозы", заявил в четверг министр обороны республики Мариуш Блащак, выступая перед военными.

По его словам, в частности, меняется программа закупки вертолетов. "Мы хотим определить, какие вертолеты для польской армии необходимы в первую очередь, а какие закупки могут подождать", — сказал министр.

Блащак отметил, что предыдущее правительство Польши "хотело создать армию, предназначенную главным образом для экспедиционных операций". "Наши предшественники рассчитывали на хорошие отношения с Россией и были убеждены, что с востока не следует ожидать никаких угроз", — добавил министр.

Он заявил, что в настоящее время приоритетом для Варшавы является "закупка вертолетов для борьбы с подводными лодками", через несколько месяцев будет объявлен конкурс на закупку новых ударных вертолетов.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.