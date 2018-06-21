Посольство России считает слова генсека НАТО по Солсбери дезинформацией

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне считает высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга касательно виновности РФ в инциденте в Солсбери "грубой и безответственной дезинформацией", заявил журналистам в четверг представитель дипмиссии.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также пострадал сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

"Высказывания Столтенберга о том, что Россия якобы "не колеблется использовать боевые нервнопаралитические вещества на наших улицах", является грубой и безответственной дезинформацией, вводящей в заблуждение британцев и международное сообщество. Если господин Столтенберг располагает какими-либо доказательствами, то он должен немедленно их представить. А пока его слова – это голословные утверждения, не подкрепленные ни фактами, ни доказательствами", — заявил представитель посольства.

​"Хотелось бы напомнить Столтенбергу, что расследование инцидента в Солсбери не завершено", — добавил он.

Он напомнил, что 1 мая советник премьер-министра по национальной безопасности Марк Седвилл сообщил, что у британских властей нет даже подозреваемых, а следствие, согласно заявлениям полиции, ведется по нескольким направлениям.

"Все это подтверждает, что британское руководство поспешило назначить виновного без суда и следствия, сделав серьезные обвинения в наш адрес буквально через несколько дней после инцидента", — отметил представитель посольства.

"Остается непонятным, зачем господин Столтенберг тиражирует антироссийские домыслы британских властей, в то время как последние, судя по всему, делают все, чтобы замолчать и засекретить обстоятельства отравления Скрипалей. Настояв на союзнической "солидарности" и не предоставив никаких доказательств произошедшего в Солсбери, официальный Лондон поставил своих партнеров в сложное положение, выход из которого лежит исключительно через требование от британского политического руководства извинений перед Россией и совместного транспарентного расследования", — указал он.

Напомнил представитель посольства и о словах главы Центра правительственной связи Джереми Флеминга, недавно обвинившего Россию в "пренебрежении последствиями своих действий" и "атаке против Сергея и Юлии Скрипалей".

"Прежде чем благодарить партнеров за их "солидарность" по Солсбери, стоило бы подумать над тем, чтобы снабдить их чем-то более существенным, чем "правдоподобность", на которой выстроена вся линия Лондона по "делу Скрипалей", — отмечает представитель посольства.