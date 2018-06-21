Меркель приедет в Бейрут для обсуждения вопросов экономики и беженцев

БЕЙРУТ, 21 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Бейрут обсудит вопросы экономического сотрудничества и ситуацию с беженцами, сообщил РИА Новости источник в правительстве Ливана.
"В ходе переговоров Меркель с тремя руководителями будет обсуждаться вопрос развития двухсторонних отношений, возобновление поддержки экономики Ливана, а также общая обстановка на Ближнем Востоке и влияние сирийского кризиса на Ливан, включая вопрос о беженцах", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, прибытие Меркель во главе делегации немецких бизнесменов говорит о серьезности намерений поддержать Ливан экономически и политически.
Ливанские СМИ сообщали, что Германия выделит Ливану 500 миллионов евро в кредит под низкие проценты, как было решено на международной конференции в поддержку экономики Ливана "Кедр", которая прошла в Париже в апреле.
Германия — одно из государств, которое активно помогает Ливану в вопросе с беженцами из Сирии, за 2017 год помощь Берлина превысила 386 миллионов евро. Также немецкие военнослужащие находится в составе сил ЮНИФИЛ в южном Ливане согласно резолюции ООН 1701, которая была принята после войны с Израилем в 2006 году.