Меркель приедет в Бейрут для обсуждения вопросов экономики и беженцев

БЕЙРУТ, 21 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Бейрут обсудит вопросы экономического сотрудничества и ситуацию с беженцами, сообщил РИА Новости источник в правительстве Ливана.

Ранее сообщалось, что Меркель посетит с 20 по 22 июня Иорданию, а затем Ливан, где запланированы встречи с премьер-министром Саадом Харири, президентом Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри. В поездке канцлера будут сопровождать депутаты бундестага и небольшая делегация предпринимателей.

"В ходе переговоров Меркель с тремя руководителями будет обсуждаться вопрос развития двухсторонних отношений, возобновление поддержки экономики Ливана, а также общая обстановка на Ближнем Востоке и влияние сирийского кризиса на Ливан, включая вопрос о беженцах", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, прибытие Меркель во главе делегации немецких бизнесменов говорит о серьезности намерений поддержать Ливан экономически и политически.

В начале июня глава МИД Ливана Джебран Басиль поручил приостановить выдачу разрешений на временное проживание сирийским беженцам в связи с действиями сотрудников УВКБ ООН, которые, по мнению Бейрута, практически запугивали беженцев ситуацией в соседней Сирии, что усложняло процесс возвращения последних на родину.

Ливанские СМИ сообщали, что Германия выделит Ливану 500 миллионов евро в кредит под низкие проценты, как было решено на международной конференции в поддержку экономики Ливана "Кедр", которая прошла в Париже в апреле.

Германия — одно из государств, которое активно помогает Ливану в вопросе с беженцами из Сирии, за 2017 год помощь Берлина превысила 386 миллионов евро. Также немецкие военнослужащие находится в составе сил ЮНИФИЛ в южном Ливане согласно резолюции ООН 1701, которая была принята после войны с Израилем в 2006 году.