В Госдуме рассказали, зачем Россию обвинили в кибератаках на Германию

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Обвинения России в кибератаках на немецкие предприятия энергетического сектора призваны "затушевать" противоречия, возникшие между Соединенными Штатами Америки и Европой, а также обосновать продление санкций против РФ, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Глава германской контрразведки (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) Ганс-Георг Маасен, не приведя доказательств, обвинил Россию в причастности к недавним хакерским атакам по всей территории ФРГ, направленным против электросетей и предприятий сферы энергетики.

Новиков считает, что на фоне осложнения отношений между Европой и США было бы странно, если бы не нашлось европейских политиков, представителей государственных структур, которые бы "не попытались работать в интересах евроатлантической солидарности".

"Поэтому очередные обвинения в адрес России – это попытка затушевать противоречия, возникшие сейчас между США и Европой, и укрепить эту самую евроатлантическую солидарность, связанную с атаками на Российскую Федерацию, с необходимостью обосновывать очередную тему санкций. Сейчас как раз обсуждается вопрос продления санкций (против РФ), и все это всегда требует идеологической и информационной обеспеченности. С этим и связаны эти заявления", — заявил РИА Новости Новиков.

По его словам, в Германии не придумали ничего лучшего, чем снова обвинить РФ в кибератаках. По мнению Новикова, это означает, что "с аргументацией у господ дело обстоит весьма и весьма плохо".

Ранее федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI), которое отвечает за кибербезопасность правительственных сетей, заявило о серии хакерских атак под названием "Berserk Bear" ("Бешеный медведь"), в рамках которых была предпринята попытка вторжения в систему жизнеобеспечения. По данным BSI, хакерам удалось взломать внутренние системы в нескольких компаниях. Первые предупреждения о возможных кибератаках были сделаны еще летом 2017 года. По данным BSI, атаки были взяты под контроль.

В начале апреля BSI начало проверку отчета органов государственной безопасности США и Великобритании о возможных кибератаках России. В отчете американские и британские спецслужбы обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств и интернет-провайдеров с целью получения информации.

Россия опровергает эти обвинения. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "западные спецслужбы… не утруждают себя поиском хоть какой-то аргументации, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались".