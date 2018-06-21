В Госдуме рассказали, зачем Россию обвинили в кибератаках на Германию

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Обвинения России в кибератаках на немецкие предприятия энергетического сектора призваны "затушевать" противоречия, возникшие между Соединенными Штатами Америки и Европой, а также обосновать продление санкций против РФ, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Новиков считает, что на фоне осложнения отношений между Европой и США было бы странно, если бы не нашлось европейских политиков, представителей государственных структур, которые бы "не попытались работать в интересах евроатлантической солидарности".
"Поэтому очередные обвинения в адрес России – это попытка затушевать противоречия, возникшие сейчас между США и Европой, и укрепить эту самую евроатлантическую солидарность, связанную с атаками на Российскую Федерацию, с необходимостью обосновывать очередную тему санкций. Сейчас как раз обсуждается вопрос продления санкций (против РФ), и все это всегда требует идеологической и информационной обеспеченности. С этим и связаны эти заявления", — заявил РИА Новости Новиков.
Ранее федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI), которое отвечает за кибербезопасность правительственных сетей, заявило о серии хакерских атак под названием "Berserk Bear" ("Бешеный медведь"), в рамках которых была предпринята попытка вторжения в систему жизнеобеспечения. По данным BSI, хакерам удалось взломать внутренние системы в нескольких компаниях. Первые предупреждения о возможных кибератаках были сделаны еще летом 2017 года. По данным BSI, атаки были взяты под контроль.
Россия опровергает эти обвинения. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "западные спецслужбы… не утруждают себя поиском хоть какой-то аргументации, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались".