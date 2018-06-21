Лавров и Гутерреш сошлись в важности соблюдения правил в мировой политике

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш согласились с необходимостью решать мировые проблемы коллективно и поддерживать основанный на международных правилах миропорядок.

"Мы очень ценим ваш настрой как генерального секретаря на повышение роли ООН в мировых делах, особенно в достижении урегулирования региональных конфликтов. Как вы сами отмечали на встрече в Кремле, это во многом зависит от общего состояния международной системы в целом и, конечно же, от готовности действовать коллективно, сообща, а не в одностороннем порядке, и преследовать те цели, которые заложены в уставе ООН, а не односторонние задачи", — заявил Лавров на переговорах в Москве.

Он также отметил, что Гутерреш выступает "за объединение усилий крупных игроков в целях решения мировых проблем".

"Это собственно та логика, которая заложена в уставе ООН. Так что на основе разделяемых нами ценностей мы сможем продолжить взаимодействие в интересах решения международных проблем", — заявил министр.

В свою очередь Гутерреш заявил, что "взаимодействие России и ООН является основой сотрудничества в решении глобальных проблем".

"Мы живем в мире, в котором происходят значительные изменения, мы сталкиваемся с серьезными сложностями, множатся конфликты, они все более переплетаются, появился новый феномен глобального терроризма, который не знает границ", — заявил генсек ООН.

Он отметил, в частности, проблемы изменения климата, массовой миграции населения.

"Нет никакой возможности решить эти проблемы в одиночку. Глобальные вызовы требуют глобального ответа. Тем важнее становится принцип многосторонней дипломатии, миропорядок, основанный на правилах, которые закреплены в уставе ООН", — заявил Гутерреш, после чего Лавров отметил, что Россия признательна за то, что генсек разделяет этот подход.