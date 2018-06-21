Кому на пенсии в ФРГ жить хорошо: реальность немецкого соцобеспечения

БЕРЛИН, 21 июн – РИА Новости. Германское ведомство пенсионного страхования (Deutsche Rentenversicherung) регулярно информирует граждан о величине полагающихся им выплат после выхода на заслуженный отдых. Цифры выглядят очень привлекательно: к примеру, в 2017 году среднестатистическая ежемесячная пенсия в западной части страны составляла 1369,35 евро, в восточной — 1336,05 евро. Но действительно ли все германские пенсионеры могут претендовать на такие деньги и почему почти 20% лиц старше 65 лет в Германии находятся, по данным статистики, на грани бедности?
Пенсионное государственное страхование в Германии является обязательным для наемных работников и определенных групп лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью. Взносы в систему пенсионного страхования составляют 18,7% от зарплаты застрахованного до уплаты налогов и сборов, они вычитаются из зарплаты автоматически, но на пропорциональной основе, то есть 50% платит сам застрахованный, 50% – работодатель. Мужчины и женщины, рожденные до 1947 года, достигают пенсионного возраста в 65 лет. Далее год выхода на пенсию постепенно повышается, и все рожденные с 1964 года достигают пенсионного возраста в 67 лет.
О чем молчит статистика
По данным Deutsche Rentenversicherung, в 2017 году мужчина в западной части страны платил в систему пенсионного страхования в среднем на протяжении почти 40 лет, женщины в тех же регионах — 27 с половиной лет. На востоке Германии выплаты длятся в среднем дольше — мужское население выплачивает их более 44 лет, женщины — почти 40 лет.
120 евро в месяц
"Моя мама воспитала двух детей, она была домохозяйкой. Ее трудовой стаж равнялся пяти годам, она работала неполный рабочий день — 20 часов в неделю. В результате сегодня ее пенсия составляет 120 евро в месяц", — рассказал РИА Новости немецкий коллега-журналист, уроженец западной части Германии. Он добавил, что самостоятельно прожить на такую пенсию в Германии абсолютно невозможно.
Поздний выход на работу
Социальная система предусматривает, что время, потраченное на профессиональное обучение, входит в трудовой стаж. Однако ежегодный доход при этом будет много меньше среднестатического, что вновь делает недостижимым получение средней пенсии, рассчитываемой Deutsche Rentenversicherung. Также стоит учитывать, что средний немец, как правило, получает не одно образование в жизни — конкуренция на рынке такова, что люди вынуждены проходить курсы переквалификации или полностью получать новые профессии. И хотя масса таких курсов финансируются частично или полностью государством, на будущей пенсии это сказывается отрицательно.
Реальные суммы
Из этих средств также выплачиваются налоги (если годовой размер пенсии превышает 9 тысяч евро) и взносы за медицинское страхование и страхование по уходу, которые составляют около 10% от дохода.
"Многие берут на себя дополнительные выплаты в систему пенсионного страхования, это называется Riester-Rente, то есть добровольно платят больше, чтобы добиться более высокой пенсии. Но вообще, если пенсия ниже прожиточного минимума, то государство берется доплачивать таким людям к пенсии 300, максимум 400 евро. Но это в случае, когда, что называется, совсем жить не на что", — рассказал РИА Новости Николай, бывший соотечественник, проживающий в Германии.
А как же традиционные "богатые немецкие пенсионеры", которых можно увидеть в туристических группах во всех уголках мира? Откуда у них деньги? По словам Николая, таких людей все-таки меньшинство, и деньги они получили, скорее всего, не от государства — это либо частные предприниматели, доход которых заработан в течение жизни, либо лица, получающие "пенсию от предприятия" — Betriebsrente, система бонусов, которая принята в крупных немецких концернах.