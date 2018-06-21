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В мире

Кому на пенсии в ФРГ жить хорошо: реальность немецкого соцобеспечения

10:3721.06.2018
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© Depositphotos / Taras MalyarevichПара старшего возраста. Архивное фотоПара старшего возраста. Архивное фото
© Depositphotos / Taras Malyarevich

БЕРЛИН, 21 июн – РИА Новости. Германское ведомство пенсионного страхования (Deutsche Rentenversicherung) регулярно информирует граждан о величине полагающихся им выплат после выхода на заслуженный отдых. Цифры выглядят очень привлекательно: к примеру, в 2017 году среднестатистическая ежемесячная пенсия в западной части страны составляла 1369,35 евро, в восточной — 1336,05 евро. Но действительно ли все германские пенсионеры могут претендовать на такие деньги и почему почти 20% лиц старше 65 лет в Германии находятся, по данным статистики, на грани бедности?

Пенсионное государственное страхование в Германии является обязательным для наемных работников и определенных групп лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью. Взносы в систему пенсионного страхования составляют 18,7% от зарплаты застрахованного до уплаты налогов и сборов, они вычитаются из зарплаты автоматически, но на пропорциональной основе, то есть 50% платит сам застрахованный, 50% – работодатель. Мужчины и женщины, рожденные до 1947 года, достигают пенсионного возраста в 65 лет. Далее год выхода на пенсию постепенно повышается, и все рожденные с 1964 года достигают пенсионного возраста в 67 лет.

О чем молчит статистика

Мужчина на велосипеде в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кому выгодно повышение пенсионного возраста
Чтобы получить ту самую "среднестатистическую пенсию", нужно выполнить несколько важных условий, а именно: работать на протяжении 45 лет с ежегодным "среднестатистическим доходом", который рассчитывается по стране. Только в этом случае можно собрать необходимое число баллов для получения вожделенной выплаты. Если стаж работы меньше или ежегодный доход меньше среднестатистического — баллы уменьшаются, и пенсия вместе с ними.

По данным Deutsche Rentenversicherung, в 2017 году мужчина в западной части страны платил в систему пенсионного страхования в среднем на протяжении почти 40 лет, женщины в тех же регионах — 27 с половиной лет. На востоке Германии выплаты длятся в среднем дольше — мужское население выплачивает их более 44 лет, женщины — почти 40 лет.

120 евро в месяц

На Тверской улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В 2014 году в Германии принят закон о "материнской пенсии", согласно которому, если дети родились после 1992 года, женщина имеет право два раза в течение жизни внести время ухода за детьми (3 года) в пенсионный стаж. Это нововведение было продиктовано тем, что именно женщины старше 65 лет, по данным федерального ведомства статистики, образуют "группу риска" с точки зрения угрозы бедности. Помимо того, что западные женщины, в среднем, не дорабатывают 18 лет до официально необходимого трудового стажа, именно в бывшей ФРГ их заработная плата была более чем на 20% меньше, чем у коллег-мужчин.

"Моя мама воспитала двух детей, она была домохозяйкой. Ее трудовой стаж равнялся пяти годам, она работала неполный рабочий день — 20 часов в неделю. В результате сегодня ее пенсия составляет 120 евро в месяц", — рассказал РИА Новости немецкий коллега-журналист, уроженец западной части Германии. Он добавил, что самостоятельно прожить на такую пенсию в Германии абсолютно невозможно.

Поздний выход на работу

Сотрудница во время работы в цехе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Еще одна причина сокращения трудового стажа, а следовательно, и пенсии в Германии — это относительно поздний выход на работу. В среднем, немецкий студент заканчивает сегодня вуз в 24 года. Даже если сразу после этого ему удается устроиться на работу, то срок выплат в систему пенсионного страхования составляет 43 года при условии, что он выйдет на пенсию в 67 лет.

Социальная система предусматривает, что время, потраченное на профессиональное обучение, входит в трудовой стаж. Однако ежегодный доход при этом будет много меньше среднестатического, что вновь делает недостижимым получение средней пенсии, рассчитываемой Deutsche Rentenversicherung. Также стоит учитывать, что средний немец, как правило, получает не одно образование в жизни — конкуренция на рынке такова, что люди вынуждены проходить курсы переквалификации или полностью получать новые профессии. И хотя масса таких курсов финансируются частично или полностью государством, на будущей пенсии это сказывается отрицательно.

Реальные суммы

Пенсионеры на акции протеста в Мадриде, требующие увеличить пенсии, Испания. 1 марта 2018
© AP Photo / Paul White
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Таким образом, реальные пенсионные выплаты в Германии много ниже среднестатистических. В принципе, информация о них тоже есть у Deutsche Rentenversicherung, но публикуется она, что называется, не на первых страницах. Так, согласно данным за 2017 год, 18 миллионов получателей пенсии в стране могли, в среднем, рассчитывать ежемесячно на следующие средства: в западной части у мужчин — 1078 евро, у женщин — 606 евро. На востоке, соответственно, 1171 и 894 евро.

Из этих средств также выплачиваются налоги (если годовой размер пенсии превышает 9 тысяч евро) и взносы за медицинское страхование и страхование по уходу, которые составляют около 10% от дохода.

"Многие берут на себя дополнительные выплаты в систему пенсионного страхования, это называется Riester-Rente, то есть добровольно платят больше, чтобы добиться более высокой пенсии. Но вообще, если пенсия ниже прожиточного минимума, то государство берется доплачивать таким людям к пенсии 300, максимум 400 евро. Но это в случае, когда, что называется, совсем жить не на что", — рассказал РИА Новости Николай, бывший соотечественник, проживающий в Германии.

А как же традиционные "богатые немецкие пенсионеры", которых можно увидеть в туристических группах во всех уголках мира? Откуда у них деньги? По словам Николая, таких людей все-таки меньшинство, и деньги они получили, скорее всего, не от государства — это либо частные предприниматели, доход которых заработан в течение жизни, либо лица, получающие "пенсию от предприятия" — Betriebsrente, система бонусов, которая принята в крупных немецких концернах.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
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Чемпионат мира по футболу 2018
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
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Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
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