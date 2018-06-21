На севере Афганистана более десяти военных погибли при атаке талибов*

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Более десяти военнослужащих погибли при нападении талибов* в афганской провинции Фарьяб, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Как сообщает агентство, боевики радикального движения "Талибан"* совершили нападение на КПП армии в районе Хваджа Сабж Пош в четверг рано утром. В результате атаки погибли 14 военнослужащих, была уничтожена тяжелая артиллерия.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие между правительством и движением "Талибан"* будет продлено на десять дней. Изначально оно было объявлено с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* в свою очередь заявило, что не намерено поддерживать данную инициативу.

Ранее сообщалось, что в декларации по итогам конференции в Ташкенте была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан"*, без выдвижения каких-либо предварительных условий.