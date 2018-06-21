Дональд Трамп заявил, что хочет "поладить" с Россией

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании улучшить отношения с Россией, сообщает Sputnik.

При этом американский лидер считает, что Москва, со своей стороны, предпочла бы видеть в кресле президента его противника, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Мы хотели бы поладить с Россией, но Россия, оборачиваясь назад, говорит: "Да, лучше бы она (Клинтон — прим.ред.) победила", — отметил Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Миннесотта.

Он также прокомментировал расследование, которое ведут в США в отношении возможного вмешательства Москвы в американские выборы.

"Что касается меня. Ничего. Никакого сговора. Ничего", — заявил американский лидер.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование "российских связей" Трампа, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Настроенные против Трампа СМИ утверждали, что постоянная критика президента в адрес расследования и публичные призывы его прекратить могут быть свидетельством воспрепятствования правосудию.