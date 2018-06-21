В минобороны Британии обеспокоены заявлением Мэй о военной мощи страны

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В министерстве обороны Великобритании обеспокоены неуверенностью премьер-министра Терезы Мэй в статусе страны как военной державы "первого порядка", сообщает газета Financial Times.

Как пишет издание, глава правительства попросила министра обороны Гэвина Уильямсона подтвердить, что Британия имеет статус военной державы "первого порядка".

В частности, на этой неделе Мэй сообщила Уильямсону, что следует "переосмыслить потенциал, необходимый для того, чтобы быть современной военной державой", а также сконцентрироваться на потенциале Великобритании в "кибервойне" в целях противодействия угрозам, исходящим в том числе от России, пишет издание.

По словам чиновников, такие заявления премьера вызвали "взрывные волны" в министерстве. "Люди схватились за головы", — сообщил один из источников газеты.

Однако представитель Мэй опроверг подозрения о ее сомнениях в мощи Великобритании. "Категорически неверно предполагать, что нынешняя позиция Великобритании как лидирующей в сфере обороны нации подверглась сомнению. Премьер-министр решительно привержена поддержанию мощи вооруженных сил Великобритании и их способности противостоять и при необходимости устранять угрозы, с которым мы сталкиваемся", — сказал представитель премьера.

Как сообщает газета, в настоящее время в министерстве работают над документом, в котором будут дано подробное определение того, что значит быть "ведущей военной державой, стоящей в одном ряду с США, Россией, Китаем и Францией".