Австрия как председатель Евросоюза будет развивать диалог с Россией

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Вена в ходе своего председательства в Евросоюзе намерена работать над развитием отношений с Москвой, говорится в представленной в Брюсселе программе австрийского председательства, которое стартует 1 июля.

"Поскольку Россия играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире, задачей Австрии будет продолжение развития отношений ЕС и России, основанных на уже сформулированных пяти руководящих принципах, а также укрепление диалога России и ЕС", — сказано в документе.

Также в ходе австрийского председательства запланирована встреча министров иностранных дел государств "Восточного партнерства". Участники мероприятия уделят особое внимание украинскому кризису.

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Отношения России и Запада

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.

В конце мая Владимир Путин призвал западные страны не заходить в отношениях с Россией за "красную черту".

В частности, президент отметил, что интересы Москвы необходимо уважать, а также выразил опасения, что расширение Североатлантического альянса может представлять угрозу для России.

Глава государства подчеркнул, что страны Запада обвиняют Россию "во всех смертных грехах" и это, по его мнению, наносит ущерб международным отношениям.