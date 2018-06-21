Австрия как председатель Евросоюза будет развивать диалог с Россией

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Вена в ходе своего председательства в Евросоюзе намерена работать над развитием отношений с Москвой, говорится в представленной в Брюсселе программе австрийского председательства, которое стартует 1 июля.
"Поскольку Россия играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире, задачей Австрии будет продолжение развития отношений ЕС и России, основанных на уже сформулированных пяти руководящих принципах, а также укрепление диалога России и ЕС", — сказано в документе.
Также в ходе австрийского председательства запланирована встреча министров иностранных дел государств "Восточного партнерства". Участники мероприятия уделят особое внимание украинскому кризису.
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Отношения России и Запада
В конце мая Владимир Путин призвал западные страны не заходить в отношениях с Россией за "красную черту".
Глава государства подчеркнул, что страны Запада обвиняют Россию "во всех смертных грехах" и это, по его мнению, наносит ущерб международным отношениям.