Ведущую обвинили в лицемерии из-за плача в прямом эфире

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали политического обозревателя MSNBC Рейчел Мэддоу за "наигранные" слезы в прямом эфире.

Журналистка расчувствовалась, когда зачитывала новость о том, что на границе США должностные лица отнимают детей у мигрантов. Мэддоу начала произносить текст, но вдруг остановилась, как будто сдерживая слезы, а затем захихикала в попытке скрыть неловкое положение. Однако она так и не смогла взять себя в руки и вскоре завершила передачу.

Некоторые зрители не поверили в искренность эмоций ведущей, которая ранее никогда не теряла самообладание. Кроме того, пользователей соцсетей смутил смешок журналистки, который, по мнению комментаторов, свидетельствует о том, что она не верит сама себе.

"И Оскар достается…" — написал @bminoske.

"Ни на секунду не поверю в том, что Рейчел Мэддоу заботится детях в этом мире. Это, как всегда, поза", —отмечает @YourLocalJacob.

При этом часть пользователей все же поверили ведущей и отметили, что все люди должны реагировать на подобные новости таким же образом.