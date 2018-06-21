В Индии в крупном ДТП погибли 12 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн — РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе семь женщин, погибли при столкновении внедорожника с грузовиком в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, сообщила в четверг местная полиция.

По данным правоохранителей, внедорожник, внутри которого находились члены одной семьи, направлявшиеся на похороны, врезался на автостраде в грузовик с песком. В результате аварии еще восемь человек получили ранения, состояние двоих из них врачи оценивают как критическое.

Причина ДТП пока не называется. Полиция ведет расследование случившегося.