Генерал СБУ станет главой Донецкой военно-гражданской администрации

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство Украины утвердило на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця. Об этом в эфире "5 канала" заявил бывший губернатор области Павел Жебривский.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко скоро должен утвердить эту кандидатуру.

На прошлой неделе Порошенко принял отставку Жебривского и наградил егоорденом князя Ярослава Мудрого V степени за вклад в государственное строительство и многолетнее добросовестное служение украинскому народу.

Жебривский — открытый сторонник военного разрешения конфликта на юго-востоке Украины, занимал должность главы Донецкой военно-гражданской администрации с июня 2015 года. Политик назвал годы на этом посту невероятно тяжелыми, но насыщенными и интересными.

Конфликт на юго-востоке Украины

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Донецкий регион частично контролируется ополченцами, частично — украинскими военными.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске. Контактная группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.