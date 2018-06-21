Китай предостерег США от использования "метода дубинки" в переговорах

ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. "Метод дубинки", который привыкли использовать США, бесполезен в переговорах с Китаем, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Пекин будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Власти КНР назвали действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.

"Американская сторона привыкла использовать метод дубинки, однако он не работает с Китаем, подобное иррациональное поведение не может решить проблемы", — заявил Гао Фэн.

Китайская сторона, как отметил чиновник, считает конструктивными и позитивными итоги проведенных консультаций, однако, по его словам, вызывает глубокое сожаление тот, факт, что США непоследовательны в своей позиции и вновь инициируют торговую войну.

"Китай вынужден принять жесткие ответные меры", — добавил Гао Фэн.

Ранее президент США ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Китайские товары начнут облагать пошлинами 6 июля. В заявлении Трампа говорилось, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные.

Несмотря на это, китайские власти незамедлительно объявили, что вводят 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.