ВСУ обстреляли территорию ЛНР один раз за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (241)

ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив БМП и минометные орудия калибра 82 миллиметра", — отмечает Народная милиция ЛНР.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Донецкий. Всего по территории республики было выпущено более 10 снарядов, добавляют в пресс-службе.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в ведомстве.