Найден мертвым в отеле: в Колумбии погиб российский ведущий

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский ведущий Андрей Бородин погиб в Колумбии, эту информацию подтвердили РИА Новости в посольстве в Боготе.

Первым о смерти Бородина сообщил стилист Сергей Зверев. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото шоумена в траурной рамке, никак не прокомментировав снимок, а затем без объяснения причин его удалил.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Евгений Наумов, тело Бородина нашли еще в мае в запертом номере в отеле в Медельине. "По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", — отметил дипломат.

По его словам, по прибытию в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии. "Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями", — заметил дипломат.

Наумов сообщил также, что сейчас в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело на Родину.

Андрей Бородин был начинающим артистом, на его странице в Instagram выложены записи с его участием в телешоу на канале СТС Love, а также с выступлениями на концертах.

Убит при попытке к бегству

В апреле 2017 года в Колумбии был убит при попытке бегству россиянин Арсен Восканян, находившийся в плену у Колумбийской Армии национального освобождения (АНО). По данным СМИ, его застрелили после того, как он выхватил гранату и попытался скрыться.

Армия национального освобождения Колумбии утверждала, что Восканяна якобы готовили к освобождению, однако при транспортировке он отобрал оружие у конвоира и ранил пятерых сопровождавших.

Позднее информацию о гибели Восканяна подтвердили в российском посольстве.

Уроженец Армении Арсен Восканян был похищен еще в ноябре 2016 года. Правительственные силы узнали об этом, перехватив радиопереговоры между повстанцами.

Восканян занимался в Колумбии ловлей редких ядовитых лягушек. До этого он, предположительно, несколько лет прожил в Москве, где работал таксистом. Экзотических животных он хотел переправить на родину в Армению для продажи, на вырученные от этого средства он планировал купить себе дом.