МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп воспользовался миграционной проблемой в Европе, чтобы оправдать свою политику в отношении нелегалов, и превратил для этого Германию в "идеальную мишень" и "грушу для битья", пишет Die Welt.

В понедельник Трамп написал в своем Twitter, что граждане Германии "выступают против своих лидеров, в то время как миграционный кризис расшатывает и без того хрупкую берлинскую коалицию". Он также заявил, что преступность в ФРГ "сильно выросла", и раскритиковал Европу за то, что она "пустила к себе миллионы людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру".

Как отмечает Die Welt, обычно президент США делает такие заявления во внутриполитических целях, и таким образом пытается убедить американцев в обоснованности своей миграционной политики.

При этом Германия, указывает автор статьи, олицетворяет собой многое из того, против чего выступает Трамп, включая проблему дисбаланса в торговле и нежелание Берлина выделять больше средств на оборону.

Кроме того, как пишет Die Welt, у Трампа "проблемы с сильными женщинами", а Меркель — "хладнокровный аналитик". Сразу становится понятно, что это противостояние — надолго. "Поэтому Германии стоит готовиться к тому, что в отношениях с Америкой у неё появится еще больше непреодолимых разногласий", — заключает автор.

В последние недели в США начался масштабный кризис, который стал следствием миграционной политики Вашингтона. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку несовершеннолетние не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня таким образом было задержано более двух тысяч детей.

Практика американских властей вызвала критику со стороны правозащитников и международного сообщества. Во вторник Трамп подписал указ, отменяющий практику разлучения семей незаконных иммигрантов.