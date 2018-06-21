Президент Венесуэлы вновь увеличил минимальную зарплату в стране

МЕХИКО, 21 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь увеличил минимальную зарплату в стране – теперь она составляет 3 миллиона боливаров, а с учетом обязательных выплат на приобретение минимальной продуктовой корзины – 5,2 миллиона.

"С сегодняшнего дня работники будут получить минимальный доход в размере 5 миллионов 196 тысяч боливаров. Общий рост — на 103%", — приводит заявление Мадуро агентство AVN.

Последний раз зарплату в Венесуэле увеличивали в конце апреля, однако на фоне гиперинфляции ее рост на покупательской способности населения не отражается. Так, в среду курс доллара на "черном" рынке составил 2,8 миллиона боливаров, а значит, минимальный доход человека в 5,2 миллиона боливаров составляет всего 1,85 доллара.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.